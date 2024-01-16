"Ну не придурки?!": Путин отчитал Украину за упущенный шанс на заключение мира с Россией
Путин назвал придурками украинских политиков за отказ от переговоров с Россией
Российский лидер Владимир Путин осудил власти Украины за отказ от переговоров с Москвой. В ходе встречи с главами муниципальных образований президент РФ напомнил, что мирные договорённости были почти подписаны весной 2022 года. Однако в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон — и все договорённости были "выкинуты", как только ВС РФ отошли от Украины.
Путин отчитал власти Украины за отказ от переговоров с Россией. Видео © LIFE
"Придурки, нет? Если бы мы пошли на это, всё давно бы было закончено, полтора года назад. Это подчёркивает, что они несамостоятельные люди. Для всего мира это очевидно. Одна из главных задач — отвлечь внимание своего населения и спонсоров от полного провала так называемого контрнаступления", — сказал Путин.
Президент добавил, что от России требуют отказаться от завоеваний, которые ВС реализовали за последние полтора года, однако это невозможно — это понимают и правящие круги на Украине и Западе. По словам Путина, "формула мира" Владимира Зеленского" — запретительные требования для переговоров.
Напомним, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался Джонсон. Тот приказал Киеву ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать". Сам экс-премьер Британии уже в январе этого года заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров РФ и Украины весной 2022 года.
ТАСС / Сергей Савостьянов