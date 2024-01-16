"Ну не придурки?!": Путин отчитал Украину за упущенный шанс на заключение мира с Россией

Российский лидер Владимир Путин осудил власти Украины за отказ от переговоров с Москвой. В ходе встречи с главами муниципальных образований президент РФ напомнил, что мирные договорённости были почти подписаны весной 2022 года. Однако в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон — и все договорённости были "выкинуты", как только ВС РФ отошли от Украины.

Путин отчитал власти Украины за отказ от переговоров с Россией. Видео © LIFE

"Придурки, нет? Если бы мы пошли на это, всё давно бы было закончено, полтора года назад. Это подчёркивает, что они несамостоятельные люди. Для всего мира это очевидно. Одна из главных задач — отвлечь внимание своего населения и спонсоров от полного провала так называемого контрнаступления", — сказал Путин.