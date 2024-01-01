Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

Российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что Москва желает закончить конфликт на Украине как можно быстрее, но на своих условиях. Президент подчеркнул, что ВС РФ не хотят вести бои бесконечно, однако свои позиции не сдадут.