Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
Посещение президентом РФ Владимиром Путиным госпиталя имени А.А. Вишневского. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына
Российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что Москва желает закончить конфликт на Украине как можно быстрее, но на своих условиях. Президент подчеркнул, что ВС РФ не хотят вести бои бесконечно, однако свои позиции не сдадут.
"Мы хотим завершить конфликт, причём как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся", — подчеркнул он.
В ходе встречи Путин сделал ряд других важных заявлений. Так, президент РФ отметил, что российские войска наступают только после серьёзного огневого поражения противника и продолжат ответные удары по военным объектам Украины. Глава государства напомнил, что враг России не Украина, а Запад. При этом противник, по словам Путина, постепенно "сдувается".