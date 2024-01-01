Путин: Враг России — не Украина, а Запад 1 января, 12:23 Посещение президентом РФ Владимиром Путиным госпиталя имени А.А. Вишневского. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Президент РФ Владимир Путин назвал Запад истинным противником России, который руками украинцев хочет добиться своих корыстных целей. Об этом политик сказал на встрече с военнослужащими в подмосковном госпитале им. Вишневского.

"Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе", — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что Запад ведёт политику против России на протяжении веков, оставаясь и сейчас противником Москвы. При этом, по его словам, в западных странах тоже есть разные мнения, есть те, кто симпатизируют нашей стране. Однако мейнстрим всё равно задают политические элиты, которые хотят увидеть Россию раздробленной, заключил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что втягивание Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми