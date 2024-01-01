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Путин: Враг России — не Украина, а Запад

1 января, 12:23
Посещение президентом РФ Владимиром Путиным госпиталя имени А.А. Вишневского. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным госпиталя имени А.А. Вишневского. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Президент РФ Владимир Путин назвал Запад истинным противником России, который руками украинцев хочет добиться своих корыстных целей. Об этом политик сказал на встрече с военнослужащими в подмосковном госпитале им. Вишневского.

"Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе", — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что Запад ведёт политику против России на протяжении веков, оставаясь и сейчас противником Москвы. При этом, по его словам, в западных странах тоже есть разные мнения, есть те, кто симпатизируют нашей стране. Однако мейнстрим всё равно задают политические элиты, которые хотят увидеть Россию раздробленной, заключил Путин.

Путин отказал США в праве съедать исконные российские земли на Украине и чавкать
Путин отказал США в праве съедать исконные российские земли на Украине и чавкать

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что втягивание Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для Российской Федерации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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