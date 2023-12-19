Путин назвал втягивание Украины в НАТО неприемлемым для России
Втягивание Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для Российской Федерации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
"Мне так всё время говорят: "Ну сейчас чего ты боишься? Сейчас же мы их не возьмём". Я говорю: "Сейчас. А завтра?" С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через пятнадцать лет это неприемлемо", — заявил президент.
Ранее на коллегии Минобороны Владимир Путин сообщил, что у Российской Федерации нет намерений воевать с Европой или НАТО. Лайф писал, что российский лидер не видит необходимости в том, чтобы идти на страны Североатлантического альянса, если Россия победит на Украине.
ТАСС / Артём Геодакян