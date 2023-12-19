Путин назвал втягивание Украины в НАТО неприемлемым для России

"Мне так всё время говорят: "Ну сейчас чего ты боишься? Сейчас же мы их не возьмём". Я говорю: "Сейчас. А завтра?" С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через пятнадцать лет это неприемлемо", — заявил президент.