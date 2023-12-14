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14 декабря, 01:20
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Американский сенатор проболтался о роли НАТО в украинском конфликте

Сенатор Браун: НАТО займётся конфликтом на Украине после поражения Киева

Если украинские войска потерпят окончательное поражение, конфликтом займётся НАТО. Такое заявление сделал сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун.

"Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", — приводит его слова The Washington Post.

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Парламентарий считает, что противостояние может распространиться на другие территории бывшего СССР и тогда начнётся мировая война, однако этого никто не хочет.

А ранее в НАТО анонсировали расширение "семьи" альянса на всех соседей Румынии. По словам замгенсека альянса Мирчи Джоанэ, это Украина, Молдавия, Грузия и Балканы.

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nato.int

Артур Лапсаков
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