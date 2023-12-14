Американский сенатор проболтался о роли НАТО в украинском конфликте

Если украинские войска потерпят окончательное поражение, конфликтом займётся НАТО. Такое заявление сделал сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун.

"Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", — приводит его слова The Washington Post.

Парламентарий считает, что противостояние может распространиться на другие территории бывшего СССР и тогда начнётся мировая война, однако этого никто не хочет.