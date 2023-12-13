В Словакии назвали красную линию для России, связанную с F-16 и странами НАТО

Вылеты истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут для России красной линией, что приведёт к открытому столкновению с Москвой. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

"Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств", — написал Блага после встречи с российским послом в Братиславе Игорем Братчиковым.

Дипломат предупредил, что для России это стало бы красной линией, что привело бы к открытому столкновению, а эскалация доведёт всё до Третьей мировой войны. Блага заметил, что Словакия должна остаться на стороне мира.