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Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 20:28
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В Словакии назвали красную линию для России, связанную с F-16 и странами НАТО

Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз стран НАТО станут красной линией для РФ

Вылеты истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут для России красной линией, что приведёт к открытому столкновению с Москвой. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

"Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств", — написал Блага после встречи с российским послом в Братиславе Игорем Братчиковым.

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Дипломат предупредил, что для России это стало бы красной линией, что привело бы к открытому столкновению, а эскалация доведёт всё до Третьей мировой войны. Блага заметил, что Словакия должна остаться на стороне мира.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что взлёт F-16 ВСУ с баз НАТО в Европе приравняется к участию в конфликте. Россия, по его словам, будет вынуждена применять ответные меры.

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Unsplash / Colin Lloyd

Артур Лапсаков
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