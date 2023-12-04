В США рассказали, как Россия встретит американские F-16 на Украине

Воздушно-космические силы России (ВКС) используют на Украине истребители пятого поколения Су-57 против самолётов F-16 производства США, которые ВСУ планируют начать применять в ближайшие месяцы. Об этом пишет обозреватель The National Interest Майя Карлин.

"Как только Украина начнёт использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — считает Карлин.