В США рассказали, как Россия встретит американские F-16 на Украине
NI: ВКС РФ применят истребители Су-57 против американских F-16 в зоне СВО
Воздушно-космические силы России (ВКС) используют на Украине истребители пятого поколения Су-57 против самолётов F-16 производства США, которые ВСУ планируют начать применять в ближайшие месяцы. Об этом пишет обозреватель The National Interest Майя Карлин.
"Как только Украина начнёт использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — считает Карлин.
Журналистка отметила, что Су-57 могут нести на борту до восьми ракет К-77М класса "воздух – воздух", а за счёт синхронизации с наземными радарами российский истребитель превосходит американский.
Напомним, решение о поставке Украине F-16 ранее приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.
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