Названа главная проблема поставок F-16 для ВСУ

Запад согласен прислать Украине истребители F-16, однако существует проблема. В Незалежной не осталось профессиональных лётчиков. А существующим будет сложно справиться с незнакомой техникой. Такое мнение высказала политолог Данила Гуреев. По его словам, обучение займёт до пяти лет.

Эксперт отметил, что в мире не так много учебных заведений, специализирующихся на выпуске лётчиков военной авиации. Во-первых, потому что требования к поступающим очень жёсткие, в том числе к физическому здоровью.

"Пилот испытывает колоссальные нагрузки при управлении летательным аппаратом, и, естественно, этот вопрос учитывают при приёме. Проверяют выносливость, физические способности", — пояснил Гуреев в беседе с телеканалом "360".

Также при поступлении кандидат должен обладать техническими навыками, а впоследствии идеально учиться. По словам Гуреева, военный лётчик рассматривается как очень редкий кадр. Например, выпускнику школу с нуля нужно отучиться 4-6 лет и наработать много часов практики. На Украине не существовало предприятий, которые бы готовили соответствующие кадры. И за период суверенитета страны количество специалистов в этой области только планомерно сокращалось. В результате у Незалежной не осталось ни советской, ни западной авиации.

По мнению политолога, у Киева есть два варианта решения проблемы. Первый — привлечь уже имеющихся специалистов и переучить их. Правда, на это понадобится несколько лет. Второй — создать специалистов с нуля, отправив их на обучение в США. А после этого вместе с самолётами вернуть их на территорию Украины. Но этот путь ещё длиннее и займёт 4-5 лет.