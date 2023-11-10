США хотят засекретить данные об обучении украинских лётчиков на истребителях F-16

Украинские пилоты, получившие в распоряжение американские истребители F-16, начали обучение. Об этом сообщил полковник ВВС Украины Юрий Игнат.

Он рассказал, что в настоящее время лётчики выполняют учения в воздухе. Некоторые из них летают вместе с инструкторами.

Игнат отметил, что пилоты ВСУ обучаются согласно действующему плану. По его словам, американские партнёры не хотят, чтобы о процессе говорилось детально.