США хотят засекретить данные об обучении украинских лётчиков на истребителях F-16
Полковник ВВС Украины Игнат: Обучение наших пилотов на F-16 идёт по плану
Украинские пилоты, получившие в распоряжение американские истребители F-16, начали обучение. Об этом сообщил полковник ВВС Украины Юрий Игнат.
Он рассказал, что в настоящее время лётчики выполняют учения в воздухе. Некоторые из них летают вместе с инструкторами.
Игнат отметил, что пилоты ВСУ обучаются согласно действующему плану. По его словам, американские партнёры не хотят, чтобы о процессе говорилось детально.
Ранее Лайф писали, что американские истребители F-16 не помогут Киеву. Так считают бельгийские журналисты. Они уверены, что Украине негде даже разместить 150 истребителей, которые запрашивает Киев. Что уж говорить об обучении, обслуживании и манёврах.
ТАСС / IMAGO / Tatiana Bolari / Eurokinissi