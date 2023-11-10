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10 ноября, 11:41

США хотят засекретить данные об обучении украинских лётчиков на истребителях F-16

Полковник ВВС Украины Игнат: Обучение наших пилотов на F-16 идёт по плану

Украинские пилоты, получившие в распоряжение американские истребители F-16, начали обучение. Об этом сообщил полковник ВВС Украины Юрий Игнат.

Он рассказал, что в настоящее время летчики выполняют учения в воздухе. Некоторые из них летают вместе с инструкторами.

Игнат отметил, что пилоты ВСУ обучаются согласно действующему плану. По его словам, американские партнеры не хотят, чтобы о процессе говорилось детально.

Лего из истребителей: Для чего Варшава отправила в Киев разобранные F-16

Лего из истребителей: Для чего Варшава отправила в Киев разобранные F-16

Ранее Лайф писали, что американские истребители F-16 не помогут Киеву. Так считают бельгийские журналисты. Они уверены, что Украине негде даже разместить 150 истребителей, которые запрашивает Киев. Что уж говорить об обучении, обслуживании и манёврах.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Tatiana Bolari / Eurokinissi

Ян Поланин
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