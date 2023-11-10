Американские истребители F-16, которые так жаждет получить Владимир Зеленский, не помогут Киеву, так как их негде разместить и некому ими управлять. Об этом говорится в статье бельгийского издания Modern Diplomacy.

"Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли", — отмечается в материале.

Также авторы публикации напомнили, что ВСУ должны получить старые модели самолётов, которые не в состоянии конкурировать с российскими истребителями. Кроме того, они не смогут преодолеть плотное покрытие средств противовоздушной обороны РФ.

По словам авторов MD, нынешние тенденции негативны для Зеленского, ведь он потерял поддержку генералов, а успешные действия российских войск в зоне СВО дают понять не только украинским военачальникам, но и рядовым солдатам, что ситуация для них безнадёжна.