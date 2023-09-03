"Их просто собьют": В США предупредили об уязвимости F-16 перед российскими системами ПВО

Западные истребители, в том числе F-16, которые планируется передать Украине, не помогут Киеву из-за их уязвимости перед российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью ютуб-каналу Dialogue works он отметил, что даже если бы Запад передал Киеву тысячи военных самолётов, встала бы проблема с нехваткой кадров. Украина не может по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов, пояснил Джонсон.

"Даже в этом случае мы возвращаемся в театр военных действий, там им нужно противостоять одним из самых передовых систем ПВО, их просто собьют", — подчеркнул он.

Как утверждает бывший аналитик ЦРУ, даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российские средства ПВО. По его мнению, для стран НАТО станет уроком тот факт, что они разрабатывали вооружения, не принимая во внимание потенциал оборонных систем, с которыми придётся столкнуться.