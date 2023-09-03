"Их просто собьют": В США предупредили об уязвимости F-16 перед российскими системами ПВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Переданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российской ПВО
Западные истребители, в том числе F-16, которые планируется передать Украине, не помогут Киеву из-за их уязвимости перед российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью ютуб-каналу Dialogue works он отметил, что даже если бы Запад передал Киеву тысячи военных самолётов, встала бы проблема с нехваткой кадров. Украина не может по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов, пояснил Джонсон.
"Даже в этом случае мы возвращаемся в театр военных действий, там им нужно противостоять одним из самых передовых систем ПВО, их просто собьют", — подчеркнул он.
Как утверждает бывший аналитик ЦРУ, даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российские средства ПВО. По его мнению, для стран НАТО станет уроком тот факт, что они разрабатывали вооружения, не принимая во внимание потенциал оборонных систем, с которыми придётся столкнуться.
"Российская система ПВО превосходит всё, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней", — заключил Джонсон.
Ранее Лайф писал, что власти Соединённых Штатов разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников допустил, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Также сообщалось, что час полёта F-16 будет обходиться Киеву в 27 тысяч долларов.
ТАСС / picture alliance