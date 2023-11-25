Американские истребители F-16 не смогут показать себя в деле на Украине, так как будут уничтожены ещё до взлёта вместе с экипажами. Такой прогноз в материале для InfoBRICS делает сербский военный эксперт Драго Босник.

По словам автора, поразить самолёты Россия сможет при помощи дальнобойной авиации Ту-95МС и Ту-160 или наземных ракетных комплексов вроде легендарных ОТРК "Искандер". Под ударом одномоментно окажутся целые эскадрильи, считает Босник.

"Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 "Кинжал" и уничтожить целые авиабазы с самолётами F-16, их пилотами и наземными бригадами", — предупредил эксперт.

Также автор статьи оценил шансы F-16 в небе Незалежной. Он напомнил, что в этом случае соколам придётся столкнуться с перехватчиками МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57, которые быстро приземлят новинку ВСУ. Помогут авиации зенитно-ракетные комплексы.

"Вероятность выживания любого иностранного истребителя в таких условиях фактически равна нулю", — подытожил Босник.