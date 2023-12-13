В МИД РФ пригрозили, что взлёт F-16 ВСУ с баз НАТО приравняется к участию в конфликте

Если истребители F-16 будут использоваться на территории Украины, вылетая с баз НАТО в Европе, то это будет приравниваться к участию в конфликте самого альянса. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Гаврилова, российская сторона допускает использование авиабаз в Польше, Словакии и Румынии для размещения переданных Киеву истребителей, поскольку аэродромная инфраструктура на территории самой Украины по большей части уничтожена.