В МИД РФ пригрозили, что взлёт F-16 ВСУ с баз НАТО приравняется к участию в конфликте
Гаврилов: Взлёт F-16 ВСУ с баз НАТО в Европе приравняется к участию в конфликте
Если истребители F-16 будут использоваться на территории Украины, вылетая с баз НАТО в Европе, то это будет приравниваться к участию в конфликте самого альянса. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам Гаврилова, российская сторона допускает использование авиабаз в Польше, Словакии и Румынии для размещения переданных Киеву истребителей, поскольку аэродромная инфраструктура на территории самой Украины по большей части уничтожена.
Дипломат подчеркнул, что США и их сателлиты больше не прикрываются формулировками об "исключительно оборонительной направленности военных доктрин" и явно демонстрируют агрессивный характер своей политики.
Напомним, решение о передаче Украине F-16 ранее приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.
Getty Images / Horacio Villalobos