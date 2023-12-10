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10 декабря, 14:15

В НАТО анонсировали расширение "семьи" альянса на всех соседей Румынии

Замгенсека Джоанэ: Все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" НАТО

В ближайшие несколько лет все соседи Румынии станут членами НАТО, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По его словам, таким образом страна уйдёт с периферии Европы.

"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", — сказал чиновник.

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Он отметил, что это будет сложный, но необратимый процесс. Также Джоанэ считает, что вооружённый конфликт на Украине оказывает сильное влияние на геополитические изменения в регионе.

Ранее президент США Джо Байден высказал мнение, что Россия после победы на Украине якобы может напасть на одну из стран НАТО. По его словам, в этом вопросе необходимо видеть долгосрочную перспективу.

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Матвей Константинов
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