В НАТО анонсировали расширение "семьи" альянса на всех соседей Румынии

В ближайшие несколько лет все соседи Румынии станут членами НАТО, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По его словам, таким образом страна уйдёт с периферии Европы.

"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", — сказал чиновник.

Он отметил, что это будет сложный, но необратимый процесс. Также Джоанэ считает, что вооружённый конфликт на Украине оказывает сильное влияние на геополитические изменения в регионе.