Спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России, заявили в Госдуме

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ зафиксировала активизацию специальных служб НАТО со стартом кампании по выборам президента России. Об этом сообщил глава комиссии и Комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарёв.

"Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и агентов влияния в связи с началом кампании по выборам президента в России. Предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций на территории нашей страны", — отметил он.

Пискарёв добавил, что НАТО на предстоящие в России выборы готовит провокаторов — тренинги проходят в государствах Прибалтики и Грузии. Кроме того, по его словам, организовано обучение для "псевдонаблюдателей" и "журналистов в изгнании". Пискарёв подчеркнул, что всю эту деятельность спонсирует Министерство иностранных дел ФРГ.