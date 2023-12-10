Спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России, заявили в Госдуме
Пискарёв: Спецслужбы НАТО активизировались с началом кампании по выборам в РФ
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ зафиксировала активизацию специальных служб НАТО со стартом кампании по выборам президента России. Об этом сообщил глава комиссии и Комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарёв.
"Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и агентов влияния в связи с началом кампании по выборам президента в России. Предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций на территории нашей страны", — отметил он.
Пискарёв добавил, что НАТО на предстоящие в России выборы готовит провокаторов — тренинги проходят в государствах Прибалтики и Грузии. Кроме того, по его словам, организовано обучение для "псевдонаблюдателей" и "журналистов в изгнании". Пискарёв подчеркнул, что всю эту деятельность спонсирует Министерство иностранных дел ФРГ.
Парламентарий подчеркнул, что сведения о подготовке провокаций на выборах думская комиссия передаст в Центризбирком и Генеральную прокуратуру России. Также Пискарёв анонсировал скорую встречу с представителями ЦИК.
Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР — комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий, которые попросили президента принять участие в выборах. Также российского лидера поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие. А 9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина.
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