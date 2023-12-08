Абсолютно логичное: Медведев отреагировал на решение Путина баллотироваться в президенты
Медведев назвал правильным решение Путина участвовать в выборах президента
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты в следующем году. По словам зампреда СБ, это логично и правильно.
"Президент уже всё сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", — привёл журналистам слова Медведева его помощник Олег Осипов.
Напомним, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в пятницу, 8 декабря. Голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Решение Путина уже поддержали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина