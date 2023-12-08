Абсолютно логичное: Медведев отреагировал на решение Путина баллотироваться в президенты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты в следующем году. По словам зампреда СБ, это логично и правильно.

"Президент уже всё сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", — привёл журналистам слова Медведева его помощник Олег Осипов.