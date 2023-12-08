Песков заявил, что фактически предвыборная кампания Путина уже началась
Песков: Де-факто предвыборная кампания Путина уже началась, а де-юре — нет
Де-факто предвыборная кампания российского лидера Владимира Путина уже началась, а де-юре — пока нет. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Если хотите говорить де-факто, наверное, да. Если де-юре, то нет. Он ещё не зарегистрирован кандидатом. Мы сообщим, как он будет баллотироваться. Ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить формальности. И после этого он станет кандидатом", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли 8 декабря считать первым днём предвыборной кампании Путина.
Кроме того, Песков добавил, что в Кремле ожидают участия Путина в съезде "Единой России" 17 декабря. О том, что он будет предвыборным, ранее заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Как сообщал Лайф, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в пятницу, 8 декабря. Голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.
Kremlin.ru