Песков заявил, что фактически предвыборная кампания Путина уже началась

"Если хотите говорить де-факто, наверное, да. Если де-юре, то нет. Он ещё не зарегистрирован кандидатом. Мы сообщим, как он будет баллотироваться. Ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить формальности. И после этого он станет кандидатом", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли 8 декабря считать первым днём предвыборной кампании Путина.