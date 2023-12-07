"Мы поддерживаем Путина!": В "Единой России" выразили уверенность в победе на выборах президента

Партия "Единая Россия" уверена в победе на выборах 2024 года, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Единоросс отметил, что уже съезд партии 17 декабря будет предвыборным.

"Мы поддерживаем нашего лидера Владимира Путина. Выборы консолидируют наше общество, особенно в нынешних условиях. Мы уверены в нашей победе", — написал Ревенко в своём телеграм-канале.