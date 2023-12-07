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7 декабря, 09:21

"Мы поддерживаем Путина!": В "Единой России" выразили уверенность в победе на выборах президента

Единоросс Ревенко — о выборах президента РФ: Мы уверены в нашей победе

Партия "Единая Россия" уверена в победе на выборах 2024 года, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Единоросс отметил, что уже съезд партии 17 декабря будет предвыборным.

"Мы поддерживаем нашего лидера Владимира Путина. Выборы консолидируют наше общество, особенно в нынешних условиях. Мы уверены в нашей победе", — написал Ревенко в своём телеграм-канале.

Политик отметил, что выборы — признак того, что страна живёт полноценной жизнью, гражданские институты в ней работают. Ревенко подчеркнул, что в нынешних условиях выборы являются подтверждением суверенитета государства, потому что только народ выбирает власть и своё будущее.

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Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.

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LIFE / Эмин Калантаров

Александра Мышляева
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