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"Не собираемся рисковать": В ЦИК ответили на вопрос о применении ДЭГ на выборах президента России

Глава ЦИК Памфилова: ДЭГ на выборах президента РФ пройдёт в 30 регионах

7 декабря, 08:41

ТАСС / Владимир Андреев

На президентских выборах в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоится лишь в тех регионах, где оно уже практиковалось. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Дистанционное голосование будет только в тех регионах, в которых оно уже проходило ранее. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать", пояснила она.

По её словам, жители только тридцати регионов смогут дистанционно отдать свой голос за кандидата, при этом решение о применении ДЭГ в каждом конкретном субъекте будет приниматься после получения соответствующих заявок от местных властей.

"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России

"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России

Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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