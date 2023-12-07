"Не собираемся рисковать": В ЦИК ответили на вопрос о применении ДЭГ на выборах президента России
Глава ЦИК Памфилова: ДЭГ на выборах президента РФ пройдёт в 30 регионах
ТАСС / Владимир Андреев
На президентских выборах в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоится лишь в тех регионах, где оно уже практиковалось. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Дистанционное голосование будет только в тех регионах, в которых оно уже проходило ранее. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать", — пояснила она.
По её словам, жители только тридцати регионов смогут дистанционно отдать свой голос за кандидата, при этом решение о применении ДЭГ в каждом конкретном субъекте будет приниматься после получения соответствующих заявок от местных властей.
Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.