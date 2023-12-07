"Не собираемся рисковать": В ЦИК ответили на вопрос о применении ДЭГ на выборах президента России Глава ЦИК Памфилова: ДЭГ на выборах президента РФ пройдёт в 30 регионах 7 декабря, 08:41 ТАСС / Владимир Андреев

На президентских выборах в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоится лишь в тех регионах, где оно уже практиковалось. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Дистанционное голосование будет только в тех регионах, в которых оно уже проходило ранее. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать", — пояснила она.

По её словам, жители только тридцати регионов смогут дистанционно отдать свой голос за кандидата, при этом решение о применении ДЭГ в каждом конкретном субъекте будет приниматься после получения соответствующих заявок от местных властей.

Авторы Татьяна Миссуми