Жога рассказал, как передал Путину просьбу бойцов баллотироваться в президенты

Спикер Народного совета (парламента) ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога рассказал о своей встрече с лидером РФ Владимиром Путиным после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Ранее глава государства в беседе с ним сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Артём Жога рассказал, как попросил Владимира Путина баллотироваться в президенты. Видео © LIFE

"От лица жителей воссоединённых территорий Донецкой Республики, Луганской Республики, Херсонской, Запорожской областей, от всех ребят-военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых мы просим его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа.) принять участие в выборах президента Российской Федерации. На что он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные, тяжёлые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться", — заявил Жога журналистам после встречи с Путиным.

Председатель Народного совета ДНР отметил, что жители новых регионов будут впервые участвовать в этих выборах. Жога отметил, что он и его друзья будут голосовать за Владимира Путина.