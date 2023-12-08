Жога рассказал, как передал Путину просьбу бойцов баллотироваться в президенты
Артём Жога: Я и мои друзья будем голосовать только за Владимира Путина
Спикер Народного совета (парламента) ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога рассказал о своей встрече с лидером РФ Владимиром Путиным после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Ранее глава государства в беседе с ним сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Артём Жога рассказал, как попросил Владимира Путина баллотироваться в президенты. Видео © LIFE
"От лица жителей воссоединённых территорий Донецкой Республики, Луганской Республики, Херсонской, Запорожской областей, от всех ребят-военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых мы просим его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа.) принять участие в выборах президента Российской Федерации. На что он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные, тяжёлые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться", — заявил Жога журналистам после встречи с Путиным.
Председатель Народного совета ДНР отметил, что жители новых регионов будут впервые участвовать в этих выборах. Жога отметил, что он и его друзья будут голосовать за Владимира Путина.
Напомним, что голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Сегодня лидер РФ объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
ТАСС / Валерий Шарифулин