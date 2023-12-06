Байден считает, что Россия после победы на Украине может атаковать страны НАТО

Президент США Джо Байден считает, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО. Такое заявление американский лидер сделал, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу.

"Здесь важно видеть долгосрочную перспективу", — сказал Байден, предположив, что руководству РФ "придётся идти дальше" — "на другие страны НАТО". Это, по мнению американского политика, приведёт к тому, что солдаты США будут сражаться с российскими войсками, однако Штаты стремятся этого избежать.