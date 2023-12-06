Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 19:45

Байден считает, что Россия после победы на Украине может атаковать страны НАТО

Президент США Джо Байден считает, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО. Такое заявление американский лидер сделал, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу.

"Здесь важно видеть долгосрочную перспективу", — сказал Байден, предположив, что руководству РФ "придётся идти дальше" — "на другие страны НАТО". Это, по мнению американского политика, приведёт к тому, что солдаты США будут сражаться с российскими войсками, однако Штаты стремятся этого избежать.

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями 81-летнего Байдена

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями 81-летнего Байдена

А ранее Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины от США. Так президент Штатов оценил возможное решение американских сенаторов не согласовать новую помощь Киеву.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Джо Байден
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров