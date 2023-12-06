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6 декабря, 04:20

Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины от США

Президент США Джо Байден считает абсолютным сумасшествием возможное решение американских сенаторов не согласовать новую помощь Украине. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", — сказал Байден.

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Напомним, в Сенате США провалился секретный брифинг, где парламентарии должны были убедить друг друга в важности выделения новой помощи Украине и Израилю: республиканцы просто ушли из зала. При этом Владимир Зеленский, который ранее должен был выступать онлайн, отказался от этого в последний момент.

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Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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