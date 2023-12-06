Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины от США

"Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", — сказал Байден.

Напомним, в Сенате США провалился секретный брифинг, где парламентарии должны были убедить друг друга в важности выделения новой помощи Украине и Израилю: республиканцы просто ушли из зала. При этом Владимир Зеленский, который ранее должен был выступать онлайн, отказался от этого в последний момент.