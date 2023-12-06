Йеллен сочла США виновными за поражение Украины, если Киеву не выделят деньги
Глава Минфина США Йеллен: Не помогая, США будут в ответе за поражение Украины
В случае невыделения Конгрессом дополнительной помощи Украине Соединённые Штаты будут нести ответственность за поражение республики. Об этом заявила журналистам американский министр финансов Джанет Йеллен.
"...Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не обеспечим требующееся ей финансирование", — процитировало её слова агентство Reuters.
Йеллен считает поддержку крайне значимой для Киева, деньги которого заканчиваются. Она отметила, что уже обсудила данный вопрос с членами Конгресса.
Ранее стало известно, что в Сенате США провалился секретный брифинг, на котором сенаторов предполагалось убедить в важности выделения новой помощи Украине и Израилю: республиканцы просто ушли из зала. При этом Зеленский отказался от онлайн-выступления на совещании.