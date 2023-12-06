Йеллен сочла США виновными за поражение Украины, если Киеву не выделят деньги

В случае невыделения Конгрессом дополнительной помощи Украине Соединённые Штаты будут нести ответственность за поражение республики. Об этом заявила журналистам американский министр финансов Джанет Йеллен.

"...Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не обеспечим требующееся ей финансирование", — процитировало её слова агентство Reuters.

Йеллен считает поддержку крайне значимой для Киева, деньги которого заканчиваются. Она отметила, что уже обсудила данный вопрос с членами Конгресса.