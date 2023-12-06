Трамп призвал не смеяться над умственными способностями 81-летнего Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал не смеяться над действующим президентом США — 81-летним Джо Байденом — за его умственные способности. Об этом политик заявил в ходе встречи с избирателями в штате Айова.

"Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это не смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьёзно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно", — приводит его слова телеканал Fox News.