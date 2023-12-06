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6 декабря, 05:44

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями 81-летнего Байдена

<p>Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Bryon Houlgrave / Andrew Harnik</p>

Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Bryon Houlgrave / Andrew Harnik

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал не смеяться над действующим президентом США — 81-летним Джо Байденом — за его умственные способности. Об этом политик заявил в ходе встречи с избирателями в штате Айова.

"Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это не смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьёзно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно", — приводит его слова телеканал Fox News.

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Напомним, ранее 81-летнему президенту США Джо Байдену поставили неутешительный диагноз. Как заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон, он физически и когнитивно не пригоден для работы на посту главы Штатов. Специалист также подчеркнул, что деградация Байдена достигла невероятных размеров.

Николь Вербер
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