Трамп назвал Байдена тупым и растерянным после встречи с "гранитом" Си Цзиньпином
Трамп пристыдил Байдена за рассеянный вид на встрече с Си Цзиньпином в США
Американский лидер Джозеф Байден выглядел рассеянным, когда встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. В то же время иностранный гость был подобен "куску гранита". Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.
"Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел как кусок гранита", — заявил политик на выступлении в Айове, назвав главу Белого дома "тупым".
Напомним, что Си Цзиньпин прилетел в Соединённые Штаты 15 ноября для участия в саммите АТЭС. Лидер Поднебесной посетил страну впервые за шесть лет. В рамках визита он встретился с Байденом, обсудив будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным Белого дома, беседа двух политиков оказалась "продуктивной".
О растерянном состоянии Байдена на саммите говорит и инцидент с телесуфлёром. В рамках выступления президент пытался перечислить технические компании, присутствовавшие на мероприятии, однако не смог прочитать их названия.