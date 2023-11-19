Трамп назвал Байдена тупым и растерянным после встречи с "гранитом" Си Цзиньпином

Американский лидер Джозеф Байден выглядел рассеянным, когда встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. В то же время иностранный гость был подобен "куску гранита". Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

"Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел как кусок гранита", — заявил политик на выступлении в Айове, назвав главу Белого дома "тупым".