"Типичное американское хамство": Китаевед объяснил, почему Си и Байден не договорились
Китаевед Тавровский: Байден назвал Си диктатором, явив типичное для США хамство
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Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско не дали реальных результатов, а глава Соединённых Штатов в типичной для американцев манере повёл себя по-хамски, вновь назвав китайского коллегу диктатором. Об этом заявил востоковед, журналист и писатель Юрий Тавровский.
"Си приехал в Сан-Франциско с самыми добрыми намерениями, поэтому он сделал такое заявление о том, что двусторонние китайско-американские отношения самые важные отношения в мире. Но ни та, ни другая сторона не выполнила свою программу. У Си была надежда на то, чтобы улучшить экономические отношения, а американцы хотели подтолкнуть Китай на свои позиции по разным вопросам — от Украины до Палестины", — сообщил он в беседе с "Царьградом".
По мнению Тавровского, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором из-за досады насчёт результата встречи, что, в понимании востоковеда, является "типичным американским хамством". Оба лидера остались при своих позициях после переговоров, длившихся четыре часа, а грубые слова главы США были вызваны злостью и обидой от несбывшихся ожиданий, считает писатель. Такое отношение типично для старшего поколения американских политиков, издавна позволявших себе проявлять хамство, невоспитанность и выказывать чувство превосходства над представителями других государств, добавил Тавровский.
Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Джо Байден провели первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что соперничество между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что конкуренция не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, возникающие между Китаем и США, а также перед всем миром. При этом Байден вновь назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Это произошло спустя всего несколько часов после их очной встречи. Впрочем, это не помешало Белому дому заявить, что политики провели откровенные, конструктивные переговоры.