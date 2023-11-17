"Типичное американское хамство": Китаевед объяснил, почему Си и Байден не договорились

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско не дали реальных результатов, а глава Соединённых Штатов в типичной для американцев манере повёл себя по-хамски, вновь назвав китайского коллегу диктатором. Об этом заявил востоковед, журналист и писатель Юрий Тавровский.

"Си приехал в Сан-Франциско с самыми добрыми намерениями, поэтому он сделал такое заявление о том, что двусторонние китайско-американские отношения самые важные отношения в мире. Но ни та, ни другая сторона не выполнила свою программу. У Си была надежда на то, чтобы улучшить экономические отношения, а американцы хотели подтолкнуть Китай на свои позиции по разным вопросам — от Украины до Палестины", — сообщил он в беседе с "Царьградом".