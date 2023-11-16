Реакция красноречива: Перекосившийся Блинкен после слов Байдена о Си Цзиньпине попал на видео

Госсекретаря США Энтони Блинкена буквально перекосило в тот момент, когда американский президент Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина сразу же после их встречи в Сан-Франциско. Судя по кадрам с пресс-конференции, лицо ошеломлённого главы Госдепа в этот момент отразило всю боль дипломата.

Реакция Блинкена на слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор. Видео © X / vovikond

"Он (Си Цзиньпин. — Прим. Лайфа) диктатор в том смысле, что он руководит страной, коммунистической страной, которая базируется на форме правления, абсолютно отличной от нашей", — сказал Байден в ходе пресс-конференции.