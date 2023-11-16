Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 15:37

Реакция красноречива: Перекосившийся Блинкен после слов Байдена о Си Цзиньпине попал на видео

Блинкена перекосило после того, как Байден назвал диктатором Си Цзиньпина

Госсекретаря США Энтони Блинкена буквально перекосило в тот момент, когда американский президент Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина сразу же после их встречи в Сан-Франциско. Судя по кадрам с пресс-конференции, лицо ошеломлённого главы Госдепа в этот момент отразило всю боль дипломата.

Реакция Блинкена на слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор. Видео © X / vovikond

"Он (Си Цзиньпин. — Прим. Лайфа) диктатор в том смысле, что он руководит страной, коммунистической страной, которая базируется на форме правления, абсолютно отличной от нашей", — сказал Байден в ходе пресс-конференции.

"Урок для Китая": Профессор объяснил поведение Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

"Урок для Китая": Профессор объяснил поведение Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Реакцию Блинкена, который недовольно качал головой, активно обсуждают в соцсетях. Многие шутят, что после такого он завтра уволится или получит сердечный приступ от происходящего. Тем временем в МИД КНР уже назвали слова Байдена ошибочными и безответственными. Кроме того, было заявлено, что Пекин решительно выступает против политических манипуляций.

Как сообщал Лайф, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Однако это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров заявил, что Китай будет твёрдо отстаивать свои красные линии в отношениях с США.

Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом

Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Энтони Блинкен
  • Си Цзиньпин
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров