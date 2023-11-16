Реакция красноречива: Перекосившийся Блинкен после слов Байдена о Си Цзиньпине попал на видео
Блинкена перекосило после того, как Байден назвал диктатором Си Цзиньпина
Госсекретаря США Энтони Блинкена буквально перекосило в тот момент, когда американский президент Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина сразу же после их встречи в Сан-Франциско. Судя по кадрам с пресс-конференции, лицо ошеломлённого главы Госдепа в этот момент отразило всю боль дипломата.
Реакция Блинкена на слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор. Видео © X / vovikond
"Он (Си Цзиньпин. — Прим. Лайфа) диктатор в том смысле, что он руководит страной, коммунистической страной, которая базируется на форме правления, абсолютно отличной от нашей", — сказал Байден в ходе пресс-конференции.
Реакцию Блинкена, который недовольно качал головой, активно обсуждают в соцсетях. Многие шутят, что после такого он завтра уволится или получит сердечный приступ от происходящего. Тем временем в МИД КНР уже назвали слова Байдена ошибочными и безответственными. Кроме того, было заявлено, что Пекин решительно выступает против политических манипуляций.
Как сообщал Лайф, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Однако это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров заявил, что Китай будет твёрдо отстаивать свои красные линии в отношениях с США.
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