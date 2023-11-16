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16 ноября, 07:44

Китай пристыдил Байдена, который снова обозвал Си Цзиньпина диктатором

МИД КНР: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственны

Пекин считает безответственными слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин — диктатор. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", — заявила она на брифинге.

В Китае после встречи Си Цзиньпина с Байденом указали на "красные линии"

В Китае после встречи Си Цзиньпина с Байденом указали на "красные линии"

Напомним, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Тем не менее это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором.

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ТАСС / ZUMA / White House

Александра Вишнякова
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