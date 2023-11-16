Китай пристыдил Байдена, который снова обозвал Си Цзиньпина диктатором
МИД КНР: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственны
Пекин считает безответственными слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин — диктатор. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", — заявила она на брифинге.
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ТАСС / ZUMA / White House