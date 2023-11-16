В Китае после встречи Си Цзиньпина с Байденом указали на "красные линии"

Пекин хочет выстраивать с Вашингтоном стабильные двусторонние отношения. Вместе с этим США должны соблюдать и уважать красные линии Китая. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"У Китая есть законные интересы и принципиальные позиции, которые необходимо отстаивать. Кроме того, есть красные линии, которые необходимо решительно защищать", — приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.