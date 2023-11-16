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16 ноября, 05:42

В Китае после встречи Си Цзиньпина с Байденом указали на "красные линии"

Ван И: Китай будет твёрдо отстаивать свои красные линии в отношениях с США

Пекин хочет выстраивать с Вашингтоном стабильные двусторонние отношения. Вместе с этим США должны соблюдать и уважать красные линии Китая. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"У Китая есть законные интересы и принципиальные позиции, которые необходимо отстаивать. Кроме того, есть красные линии, которые необходимо решительно защищать", приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

По его словам, ситуация с Тайванем всегда была одной из самых важных в китайско-американских отношениях. Глава МИД КНР дополнил, что Пекин будет твёрдо защищать свой суверенитет и интересы безопасности, если США продолжат сдерживать республику.

Байден заявил о "реальном прогрессе" на переговорах с Си Цзиньпином

Байден заявил о "реальном прогрессе" на переговорах с Си Цзиньпином

Напомним, что Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. В начале беседы глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что соперничество между ними не перерастёт в открытый конфликт. Лидер Поднебесной же подчеркнул, что конкуренция не позволит решить глобальные проблемы, возникающие как между двумя странами, так и перед всем миром. В Белом доме заявили, что встреча носила откровенный и конструктивный характер. Тем не менее это не помешало Байдену сразу после переговоров назвать китайского коллегу диктатором.

Обложка ©

ТАСС / AP/ Lynne Sladky

Дарья Нарыкова
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