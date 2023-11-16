"Урок для Китая": Профессор объяснил поведение Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Американский лидер Джо Байден нарушил все нормы гостеприимства, назвав председателя КНР Си Цзиньпина диктатором после встречи в США. Китаю же надо сделать выводы после этих высказываний президента США. Такое мнение выразил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

"Это показывает, как американцы воспринимают компромиссы: другая сторона идёт на уступки, а они могут похлопать по плечу дружески, улыбнуться, при этом сами на большие уступки не идут. Для китайской стороны это дополнительный урок, что не следует слишком больших ожиданий возлагать на них", — отметил профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

Карнеев напомнил, что страны пришли к ряду договорённостей, в том числе по поводу высокопоставленных контактов на военном уровне. Эксперт убеждён, что это положительно восприняла общественность.