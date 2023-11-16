"Урок для Китая": Профессор объяснил поведение Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором
Эксперт Карнеев: Слова Байдена про Си Цзиньпина должны стать уроком для Китая
Американский лидер Джо Байден нарушил все нормы гостеприимства, назвав председателя КНР Си Цзиньпина диктатором после встречи в США. Китаю же надо сделать выводы после этих высказываний президента США. Такое мнение выразил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.
"Это показывает, как американцы воспринимают компромиссы: другая сторона идёт на уступки, а они могут похлопать по плечу дружески, улыбнуться, при этом сами на большие уступки не идут. Для китайской стороны это дополнительный урок, что не следует слишком больших ожиданий возлагать на них", — отметил профессор в эфире радио "Комсомольская правда".
Карнеев напомнил, что страны пришли к ряду договорённостей, в том числе по поводу высокопоставленных контактов на военном уровне. Эксперт убеждён, что это положительно восприняла общественность.
Кроме того, профессор отреагировал на появившуюся в Сети конспирологическую теорию, сторонники которой утверждают, что на встрече с Байденом Си Цзиньпин мог представлять интересы президента РФ Владимира Путина. Карнеев уверен, что Пекин стремится выступить миротворцем в конфликте Москвы и Вашингтона, поэтому председатель КНР вряд ли займёт чью-то сторону.
Как сообщал Лайф, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Однако это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров заявил, что Китай будет твёрдо отстаивать свои "красные линии" в отношениях с США.
ТАСС / АР / Alex Brandon