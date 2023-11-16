Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом
Китаист Ширинкина: Лицемерие США дошло до того, что скрывать его не имеет смысла
Лицемерие США доходит до таких уровней, что скрывать его уже нет смысла. Вашингтон выражает пренебрежение ко всему, что хоть как-то отличается от его представления об идеальном. Об этом в беседе с Лайфом заявила китаист, политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Ширинкина.
Так она прокомментировала прошедшую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена и заявления, последовавшие после неё. Весь мир облетели заголовки о самых "конструктивных и продуктивных", "откровенных и глубоких" переговорах между двумя лидерами за всё время. Они договорились о расширении сотрудничества во многих сферах, даже о возобновлении двусторонних военных контактов на высоком уровне, расторгнутых после визита экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайский лидер по уже сложившейся традиции предложил даже "пять столпов" сохранения и развития двусторонних отношений.
Однако в то же время на пресс-конференции после переговоров Байден назвал коллегу диктатором и тем самым перечеркнул "горячие заголовки" о новой эре отношений между Китаем и США. При этом Си Цзиньпин напомнил о важности взаимного уважения между странами.
"И всё было бы даже не так плохо, если бы в попытке оправдать такое заявление он [Байден] бы не продолжил: "...потому что [Си Цзиньпин] руководит страной, опирающейся на форму правления, отличающуюся от нашей". И здесь варианта два. Первый — лицемерие американских "друзей" доходит до таких уровней, что скрывать его уже не имеет смысла", — пояснила Ширинкина.
Говоря о США, она подчеркнула, что места стране с таким подходом в многополярном мире не найдётся. Говоря о втором варианте, эксперт обратила внимание на то, что команда нынешнего президента США активно "выкуривает" его с места, раз за разом дискредитируя ошибками, заминками и скандальными заявлениями, выстраивая для Байдена образ "маразматичного старика".
"Однако для большой страны, играющей не последнюю роль в делах глобальных, эта стратегия сомнительная. То ли политический постмодерн, то ли страной руководят вопиющие враги народа", — заключила собеседница Лайфа.
Как сообщал Лайф, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Однако это не помешало Байдену сразу после назвать китайского коллегу диктатором. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров заявил, что Китай будет твёрдо отстаивать свои красные линии в отношениях с США.
ТАСС / AP / Doug Mills