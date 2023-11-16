Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом

Лицемерие США доходит до таких уровней, что скрывать его уже нет смысла. Вашингтон выражает пренебрежение ко всему, что хоть как-то отличается от его представления об идеальном. Об этом в беседе с Лайфом заявила китаист, политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Ширинкина.

Так она прокомментировала прошедшую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена и заявления, последовавшие после неё. Весь мир облетели заголовки о самых "конструктивных и продуктивных", "откровенных и глубоких" переговорах между двумя лидерами за всё время. Они договорились о расширении сотрудничества во многих сферах, даже о возобновлении двусторонних военных контактов на высоком уровне, расторгнутых после визита экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайский лидер по уже сложившейся традиции предложил даже "пять столпов" сохранения и развития двусторонних отношений.

Однако в то же время на пресс-конференции после переговоров Байден назвал коллегу диктатором и тем самым перечеркнул "горячие заголовки" о новой эре отношений между Китаем и США. При этом Си Цзиньпин напомнил о важности взаимного уважения между странами.

"И всё было бы даже не так плохо, если бы в попытке оправдать такое заявление он [Байден] бы не продолжил: "...потому что [Си Цзиньпин] руководит страной, опирающейся на форму правления, отличающуюся от нашей". И здесь варианта два. Первый — лицемерие американских "друзей" доходит до таких уровней, что скрывать его уже не имеет смысла", — пояснила Ширинкина.

Говоря о США, она подчеркнула, что места стране с таким подходом в многополярном мире не найдётся. Говоря о втором варианте, эксперт обратила внимание на то, что команда нынешнего президента США активно "выкуривает" его с места, раз за разом дискредитируя ошибками, заминками и скандальными заявлениями, выстраивая для Байдена образ "маразматичного старика".