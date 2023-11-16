В МИД РФ отреагировали на встречу Си Цзиньпина и Байдена
Рябков: РФ проанализирует итоги встречи Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско
Москва внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Её итоги будут проанализированы с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это, несомненно, важное событие.
"Мы, насколько это в поле нашего зрения, постараемся внимательно это отследить, и мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", — приводит слова Рябкова РИА "Новости".
Замруководителя дипведомства отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся в непростой фазе. Так, США предъявляют КНР много необоснованных претензий и выдвигают различного рода требования, пытаясь ограничить технологическое развитие Китая. Есть проблемы и в региональных сюжетах, добавил Рябков.
Напомним, в Сан-Франциско Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. По словам американского президента, в ходе беседы обсуждался спектр региональных и мировых проблем, включая ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт. По итогам переговоров Байден заявил о "реальном прогрессе" в диалоге с Китаем, однако на пресс-конференции назвал своего недавнего собеседника диктатором. Си Цзиньпин же предупредил Байдена о катастрофических последствиях конфликта Китая и США и подчеркнул, что соперничество не соответствует духу времени, мешая решению глобальных проблем. Кроме того, он выразил уверенность в "светлом будущем" отношений между Пекином и Вашингтоном и понадеялся на снятие односторонних санкций.
ТАСС / Валерий Шарифулин