В МИД РФ отреагировали на встречу Си Цзиньпина и Байдена

Москва внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Её итоги будут проанализированы с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это, несомненно, важное событие.

"Мы, насколько это в поле нашего зрения, постараемся внимательно это отследить, и мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", — приводит слова Рябкова РИА "Новости".