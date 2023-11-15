Кремль поделился ожиданиями от встречи лидеров США и КНР

В Кремле будут следить за сообщениями о встрече лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил журналистам в среду, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В целом представитель Кремля отметил, что в данном случае две суверенные страны выстраивают двусторонние отношения и они имеют на это право.

"Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", — сказал Песков.