Си Цзиньпин заявил об уверенности в "светлом будущем" отношений Китая и США
Председатель КНР Си Цзиньпин уверен в "светлом будущем" отношений Китая и США. Об этом он заявил в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщает Центральное телевидение азиатского государства.
"Я твёрдо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое", — сказал Си Цзиньпин.
Также он выразил надежду, что Вашингтон отменит односторонние санкции в отношении Пекина. Вместе с тем политик подчеркнул, что развитие Китая имеет внутреннюю логику и внешние силы его не остановят.
Напомним, в Сан-Франциско Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Американский лидер отметил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что их соперничество не перерастёт в конфликт, а после переговоров заявил о реальном прогрессе в диалоге с Пекином. Лидер Китая же подчеркнул, что конкуренция не соответствует современным реалиям и не позволит решить проблемы, стоящие как между двумя странами, так и перед всем миром. Также он предупредил о катастрофических последствиях столкновения США и КНР. По итогам переговоров стало известно, что две страны возобновляют диалог между военными министерствами.
ТАСС / EPA