Си Цзиньпин заявил об уверенности в "светлом будущем" отношений Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин уверен в "светлом будущем" отношений Китая и США. Об этом он заявил в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщает Центральное телевидение азиатского государства.

"Я твёрдо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое", — сказал Си Цзиньпин.