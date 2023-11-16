США и Китай возобновят диалог между военными

Пекин согласился возобновить диалог военных с Вашингтоном на высоком уровне. Об этом после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско сообщил представитель американской администрации высокого ранга. Информацию также подтверждает Центральное телевидение Китая.

"Главы двух государств договорились… возобновить на основе равенства и уважения взаимодействие на высоком уровне между двумя вооружёнными силами, рабочие встречи между министерствами обороны Китая и США и заседания механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море", — говорится в сообщении китайского телевидения.