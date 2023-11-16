США и Китай возобновят диалог между военными
США и КНР решили возобновить военный диалог после встречи Байдена и Си Цзиньпина
Пекин согласился возобновить диалог военных с Вашингтоном на высоком уровне. Об этом после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско сообщил представитель американской администрации высокого ранга. Информацию также подтверждает Центральное телевидение Китая.
"Главы двух государств договорились… возобновить на основе равенства и уважения взаимодействие на высоком уровне между двумя вооружёнными силами, рабочие встречи между министерствами обороны Китая и США и заседания механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море", — говорится в сообщении китайского телевидения.
Также стороны договорились о предстоящей встрече министра обороны США Ллойда Остина со своим коллегой из КНР после того, как Пекин объявит, кто займёт эту должность. Представитель Белого дома отметил, что до этого момента контакты между военными министерствами двух стран фактически отсутствовали и Байден в последние месяцы заявлял, что крайне важно возобновить переговоры по этому вопросу.
Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что их соперничество не перерастёт в конфликт. Лидер КНР же подчеркнул, что конкуренция не соответствует современным реалиям и не позволит решить глобальные проблемы, возникающие как между двумя странами, так и перед всем миром. Также он предупредил о катастрофических последствиях столкновения США и КНР. В Белом доме заявили, что встреча носила откровенный и конструктивный характер.
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