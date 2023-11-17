"Даже пытаться не буду": Байден проиграл битву с телесуфлёром

Глава Соединённых Штатов Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в Сан-Франциско. Как передают зарубежные средства массовой информации, опубликовавшие видеозапись выступления американского лидера, хозяин Белого дома не смог справиться с телесуфлёром и признал своё поражение после попытки прочитать название некоторых компаний.

Байден не справился с телесуфлёром на форуме бизнес-лидеров АТЭС. Видео © YouTube / The Wall Street Journal

Забавный инцидент произошёл во время речи президента США на форуме бизнес-лидеров АТЭС. Байден пытался перечислить технические компании, присутствовавшие на мероприятии, однако не смог прочитать их названия.