"Даже пытаться не буду": Байден проиграл битву с телесуфлёром
Байден не смог произнести название компании на саммите АТЭС
Глава Соединённых Штатов Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в Сан-Франциско. Как передают зарубежные средства массовой информации, опубликовавшие видеозапись выступления американского лидера, хозяин Белого дома не смог справиться с телесуфлёром и признал своё поражение после попытки прочитать название некоторых компаний.
Байден не справился с телесуфлёром на форуме бизнес-лидеров АТЭС. Видео © YouTube / The Wall Street Journal
Забавный инцидент произошёл во время речи президента США на форуме бизнес-лидеров АТЭС. Байден пытался перечислить технические компании, присутствовавшие на мероприятии, однако не смог прочитать их названия.
"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", — сказал Байден под раздавшийся в зале смех.
Стоит отметить, что это лишь один инцидент из череды подобных случаев. Так, недавно 80-летний Байден в седьмой раз назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. А до этого глава Белого дома в День ветеранов, отмечаемый ежегодно 11 ноября, "потерялся" на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Кроме того, недавно Байден запутался в подаренной ему футболке.
YouTube / The Wall Street Journal