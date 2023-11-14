Байден уже в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом США

Глава Соединённых Штатов Джо Байден "повысил" вице-президента Камалу Харрис в должности. Это произошло на встрече с обладателями Кубка Стэнли прошлого сезона "Вегас Голден Найтс" в Белом доме.

Байден назвал Камалу Харрис президентом США. Видео © X / RedWave Press

"Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы правильно всё делаем", — заявил Байден.

Как отмечает Fox News, до этого Байден называл Харрис "президентом" минимум шесть раз.