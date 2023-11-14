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14 ноября, 01:14

Байден уже в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом США

Байден на встрече с хоккеистами "Вегаса" назвал Камалу Харрис президентом США

Глава Соединённых Штатов Джо Байден "повысил" вице-президента Камалу Харрис в должности. Это произошло на встрече с обладателями Кубка Стэнли прошлого сезона "Вегас Голден Найтс" в Белом доме.

Байден назвал Камалу Харрис президентом США. Видео © X / RedWave Press

"Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы правильно всё делаем", — заявил Байден.

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Как отмечает Fox News, до этого Байден называл Харрис "президентом" минимум шесть раз.

Ранее глава США "потерял ориентацию" в День ветеранов на Арлингтонском кладбище. Бойцу караула пришлось направить его к вице-президенту Камале Харрис, находившейся буквально в нескольких шагах от Байдена.

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Кадр из видео X / RedWave Press

Лариса Сафронова
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