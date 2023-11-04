"Благодарю, Джо": Байден перепутал себя канадским министром Трюдо
Байден оговорился и назвал своим именем премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / SOPA Images
Глава Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз удивил публику своим поведением. Во время саммита под названием "Партнёрство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне, американский лидер назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо своим именем "Джо".
Президент США Джо Байден назвал премьера Канады Джастина Трюдо своим именем. Видео © Х / RNC Research
"Я благодарю премьер-министра Джо и президента <…> я благодарю премьер-министра Трюдо", — заявил Байден.
После неловкой паузы американский лидер всё же исправился и продолжил выступление. Гости саммита сделали вид, что не заметили очередного казуса Байдена, однако ролик уже завирусился в Сети.
Стоит отметить, что 80-летний Байден часто попадает в комические ситуации в публичном пространстве. Так, на мероприятии, посвящённом экономической ситуации в регионах, он во время своего выступления зачитал инструкции по поведению на сцене.