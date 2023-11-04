"Благодарю, Джо": Байден перепутал себя канадским министром Трюдо

Глава Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз удивил публику своим поведением. Во время саммита под названием "Партнёрство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне, американский лидер назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо своим именем "Джо".

Президент США Джо Байден назвал премьера Канады Джастина Трюдо своим именем. Видео © Х / RNC Research

"Я благодарю премьер-министра Джо и президента <…> я благодарю премьер-министра Трюдо", — заявил Байден.

После неловкой паузы американский лидер всё же исправился и продолжил выступление. Гости саммита сделали вид, что не заметили очередного казуса Байдена, однако ролик уже завирусился в Сети.