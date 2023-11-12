Байден в День ветеранов не смог сделать несколько шагов без помощи почётного караула

Президент США Джо Байден в День ветеранов, отмечаемый ежегодно 11 ноября, "потерялся" на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Об этом сообщила газета The New York Post.

Байден "потерял ориентацию" в День ветеранов на Арлингтонском кладбище. Видео © X / CSPAN

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что американский лидер перекрестился перед венком и уже пошёл на своё место, но вдруг вернулся обратно. Боец караула, стоявший рядом, направил его к вице-президенту Камале Харрис, находившейся буквально в нескольких шагах от Байдена. При этом Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, глядя на происходящее, еле сдерживали улыбки.

"Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит", — прокомментировал инцидент член Палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.