Байден запутался в подаренной ему футболке

Президент Соединённых Штатов Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию на публике. В этот раз хозяин Белого дома не смог без посторонней помощи надеть футболку, подаренную ему на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Видеозапись этого инцидента появилась в Сети.

Байден не смог без посторонней помощи надеть подаренную футболку на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Видео © YouTube / 13 WREX

На предоставленных кадрах видно, как вышедшему на сцену политическому деятелю подарили красную футболку. Глава США решил надеть её поверх своей рубашки, в которой присутствовал на этом событии, однако в какой-то момент всё пошло не по плану, и президент запутался в своём подарке. Спустить строптивую одежду до пояса национальному лидеру помог выступавший до него спикер.

Во время выступления в Иллинойсе с Байденом произошло ещё несколько курьёзов. Сначала у него что-то упало во время речи, и 80-летний политик пошутил, что это был не он. Затем он снова попытался пойти в неверном направлении. Кроме того, выступление Байдена прервала активистка, потребовавшая прекратить огонь в секторе Газа.