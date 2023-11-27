Деградация невероятных размеров: Байдену поставили неутешительный диагноз

Действующий американский лидер Джо Байден не пригоден для работы на посту президента. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

"Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны", — заявил Джексон.

Помимо этого, политический деятель подчеркнул, что деградация Байдена на своём посту достигла невероятных размеров. Республиканец отметил, что американцы не могут себе позволить того, чтобы этот человек находился у власти до конца срока, тем более, ещё четыре года после его окончания.