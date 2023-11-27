Деградация невероятных размеров: Байдену поставили неутешительный диагноз
Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не пригоден для работы на посту президента
Действующий американский лидер Джо Байден не пригоден для работы на посту президента. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.
"Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны", — заявил Джексон.
Помимо этого, политический деятель подчеркнул, что деградация Байдена на своём посту достигла невероятных размеров. Республиканец отметил, что американцы не могут себе позволить того, чтобы этот человек находился у власти до конца срока, тем более, ещё четыре года после его окончания.
Напомним, что 20 ноября действующему главе Соединённых Штатов Джо Байдену исполнился 81 год. В связи с этим самый старый президент США разместил в социальной сети Х фотографию со своим тортом ко дню рождения, которая вызвала смех у пользователей интернета.
Flickr / Whitehouse