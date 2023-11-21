"Несите огнетушитель": Байден опозорился праздничным фото с горящим тортом

Самый старый президент США Джо Байден разместил в социальной сети Х фотографию со своим тортом ко дню рождения. Публикация вызвала бурю эмоций у других пользователей, которые высмеяли "пылающий" десерт американского лидера.

В комментариях под фотографией американцы шутят, что президенту нужно срочно воспользоваться огнетушителем, другие иронично замечают, что Байден "собирается поджечь Белый дом". Некоторым из пользователей горящий торт напомнил "состояние экономики США".

Напомним, что накануне американскому президенту исполнился 81 год. В Госдуме своеобразно поздравили Байдена, пожелав ему заняться наконец любимым делом. Зампредседателя думского Комитета по обороне считает, что истинное удовольствие лидеру приносят досуг возле игральных автоматов с внучкой и тихий отдых на пляже, поэтому ему явно пора в отставку, причём срочно.