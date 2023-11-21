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21 ноября, 05:37

"Несите огнетушитель": Байден опозорился праздничным фото с горящим тортом

В соцсети Х посмеялись над фотографией Байдена с пылающим тортом ко дню рождения

<p>Президент США Джо Байден в свой день рождения. Обложка © Х / <a href="https://twitter.com/joebiden/status/1726751168511041715?s=21&t=GrI7VIacD7u-uLxrP4N86A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JoeBiden</a></p>

Президент США Джо Байден в свой день рождения. Обложка © Х / JoeBiden

Самый старый президент США Джо Байден разместил в социальной сети Х фотографию со своим тортом ко дню рождения. Публикация вызвала бурю эмоций у других пользователей, которые высмеяли "пылающий" десерт американского лидера.

Президент США Джо Байден в свой день рождения. Скриншот © Х / JoeBiden

Президент США Джо Байден в свой день рождения. Скриншот © Х / JoeBiden

В комментариях под фотографией американцы шутят, что президенту нужно срочно воспользоваться огнетушителем, другие иронично замечают, что Байден "собирается поджечь Белый дом". Некоторым из пользователей горящий торт напомнил "состояние экономики США".

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Напомним, что накануне американскому президенту исполнился 81 год. В Госдуме своеобразно поздравили Байдена, пожелав ему заняться наконец любимым делом. Зампредседателя думского Комитета по обороне считает, что истинное удовольствие лидеру приносят досуг возле игральных автоматов с внучкой и тихий отдых на пляже, поэтому ему явно пора в отставку, причём срочно.

Ян Поланин
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