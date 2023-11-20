В Госдуме своеобразно поздравили 46-го президента США Джо Байдена с днём рождения. 20 ноября политику исполнился 81 год. По словам первого зампредседателя думского Комитета по обороне Алексея Журавлёва, американскому лидеру можно пожелать заняться наконец любимым делом. По мнению собеседника Лайфа, совершенно очевидно, что истинное удовольствие Байдену доставляют досуг возле игральных автоматов с внучкой и тихий пляжный отдых вдали от политики и журналистов.

Самому старому президенту США за всю историю страны пожелать можно только покоя. Чтобы бросил уже наконец заниматься этим совершенно неподходящим для него делом, при котором всё время приходится спотыкаться на трапах и вздрагивать от присутствия с тобой рядом на сцене невидимых, но, скорее всего, уже покойных незнакомцев Депутат Госдумы Алексей Журавлёв

Собеседник Лайфа добавил, что, уйдя в отставку, Байден мог бы заняться ещё и воспитанием своего пса Коммандера, которого из-за нападения на охранников даже выселили из Белого дома.

"Надеюсь, ещё не поздно сделать из этой немецкой овчарки милого и домашнего любимца", — добавил в беседе с Лайфом депутат.