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20 ноября, 19:14

В Белом доме придумали, как спасти Байдена от падений

Politico: Окружение Байдена хочет сменить его обувь для снижения риска падений

Если сменить обувь президенту США Джо Байдену, то он перестанет так часто падать. К такому выводу пришло окружение американского лидера, передаёт газета Politico.

В материале указано, что близкое окружение американского лидера крайне обеспокоено его возрастными проблемами, которые с каждым днём становятся всё более явными. В частности, оно считает, что Байдену стоит меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь для снижения риска падений.

Уточняется, что под близким окружением подразумеваются члены семьи лидера США, которые высказывались в пользу того, чтобы Байден переходил на более удобную обувь, делающую его походку "менее скованной".

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Если падения теоретически можно исключить новой обувью, то, как быть с другими проблемами, пока не ясно. Недавно Байден проиграл битву с телесуфлёром, не сумев выговорить название компании на саммите АТЭС. А госсекретарь США Энтони Блинкен был ошеломлён, когда Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу же после их встречи в Сан-Франциско.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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