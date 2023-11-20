В Белом доме придумали, как спасти Байдена от падений

Если сменить обувь президенту США Джо Байдену, то он перестанет так часто падать. К такому выводу пришло окружение американского лидера, передаёт газета Politico.

В материале указано, что близкое окружение американского лидера крайне обеспокоено его возрастными проблемами, которые с каждым днём становятся всё более явными. В частности, оно считает, что Байдену стоит меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь для снижения риска падений.