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19 ноября, 09:19

Захарова назвала статью Байдена в The Washington Post набором несуразиц

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья президента США Джо Байдена в газете The Washington Post о пользе конфликтов на Ближнем Востоке и Украине — "абсурдный набор несуразиц".

"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что нынешние конфликты вокруг Украины и Израиля могут послужить прекрасным уроком и подтолкнуть к прогрессу. Он отметил, что, исходя из уроков прошлого, большие трагедии и потрясения выливаются в огромный прогресс.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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  • Джо Байден
  • Мария Захарова
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