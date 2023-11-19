Захарова назвала статью Байдена в The Washington Post набором несуразиц
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья президента США Джо Байдена в газете The Washington Post о пользе конфликтов на Ближнем Востоке и Украине — "абсурдный набор несуразиц".
"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что нынешние конфликты вокруг Украины и Израиля могут послужить прекрасным уроком и подтолкнуть к прогрессу. Он отметил, что, исходя из уроков прошлого, большие трагедии и потрясения выливаются в огромный прогресс.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency