Захарова назвала статью Байдена в The Washington Post набором несуразиц

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья президента США Джо Байдена в газете The Washington Post о пользе конфликтов на Ближнем Востоке и Украине — "абсурдный набор несуразиц".

"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора", — написала Захарова в своём телеграм-канале.