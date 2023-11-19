Байден в статье объяснил, в чём польза нынешних военных конфликтов

Нынешние конфликты вокруг Украины и Израиля могут послужить прекрасным уроком и подтолкнуть к прогрессу. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что возможно что-то иное", — написал американский лидер, напомнив, что нужно делать выводы из уроков прошлого.