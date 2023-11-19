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Опубликовано 19 ноября 2023, 01:53
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Байден в статье объяснил, в чём польза нынешних военных конфликтов

Байден: Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся огромным прогрессом

Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Нынешние конфликты вокруг Украины и Израиля могут послужить прекрасным уроком и подтолкнуть к прогрессу. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что возможно что-то иное", — написал американский лидер, напомнив, что нужно делать выводы из уроков прошлого.

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден объяснил, под чьим управлением должны находиться Газа и Западный берег. По его словам, палестинский народ заслуживает собственное государство и свободное от ХАМАС будущее.

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Лариса Сафронова
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