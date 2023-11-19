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19 ноября, 01:53

Байден в статье объяснил, в чём польза нынешних военных конфликтов

Байден: Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся огромным прогрессом

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Нынешние конфликты вокруг Украины и Израиля могут послужить прекрасным уроком и подтолкнуть к прогрессу. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что возможно что-то иное", — написал американский лидер, напомнив, что, исходя из уроков прошлого, большие трагедии и потрясения выливаются в огромный прогресс.

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден объяснил, под чьим управлением должны находиться Газа и Западный берег. По его словам, палестинский народ заслуживает собственное государство и свободное от ХАМАС будущее.

Лариса Сафронова
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