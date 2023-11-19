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18 ноября, 21:18

Байден объяснил, под чьим управлением должны находиться Газа и Западный берег

Байден заявил, что народ Палестины заслуживает собственное государство

Палестинский народ заслуживает собственное государство и свободное от ХАМАС будущее, сектор Газа и Западный берег должны объединиться под единой структурой управления. Об этом заявил президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

"Нашей целью должно быть не затихание войны сейчас, а её прекращение навсегда, остановка цикла насилия и построение чего-то сильнее в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы история никогда не повторялась", — написал американский лидер, отметив, что ему больно смотреть на фотографии из Газы, где погибли "тысячи гражданских лиц, в том числе детей".

По его словам, сектор Газы и Западный берег должна возглавить обновлённая палестинская администрация. Путь к этому лежит через подход "два государства для двух народов".

"Достижение этого потребует обязательств Израиля и Палестины, а также США и союзников. Работа должна начаться сейчас", — считает Байден.

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Ранее американский лидер уже называл единственный вариант завершения палестино-израильского конфликта. По его словам, оккупация сектора Газа была бы "большой ошибкой" Тель-Авива.

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Лариса Сафронова
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