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Регион
Опубликовано 18 ноября 2023, 20:38
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Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Байден: Помощь Украине оградит США от непосредственного участия в конфликте

Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Помощь Украине позволяет Вашингтону оградить американских военных от непосредственного участия в вооружённом конфликте с Россией, считает президент США Джо Байден.

"Наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем. Мы ограждаем американские войска от этой войны, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и Отечество", — написал он в статье для The Washington Post, подчеркнув, что такая поддержка отвечает интересам всего мира.

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Ранее сообщалось, что американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года. Поддержка Незалежной вызывает всё больше споров в парламенте Соединённых Штатов, а зашедшее в тупик контрнаступление ВСУ лишь увеличило в Конгрессе число сторонников отказа от дальнейшего спонсирования боевых действий.

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Лариса Сафронова
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