Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Помощь Украине позволяет Вашингтону оградить американских военных от непосредственного участия в вооружённом конфликте с Россией, считает президент США Джо Байден.

"Наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем. Мы ограждаем американские войска от этой войны, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и Отечество", — написал он в статье для The Washington Post, подчеркнув, что такая поддержка отвечает интересам всего мира.