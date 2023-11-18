Байден объяснил, почему США поддерживают Украину
Байден: Помощь Украине оградит США от непосредственного участия в конфликте
Президент США Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden
Помощь Украине позволяет Вашингтону оградить американских военных от непосредственного участия в вооружённом конфликте с Россией, считает президент США Джо Байден.
"Наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем. Мы ограждаем американские войска от этой войны, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и Отечество", — написал он в статье для The Washington Post, подчеркнув, что такая поддержка отвечает интересам всего мира.
Ранее сообщалось, что американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года. Поддержка Незалежной вызывает всё больше споров в парламенте Соединённых Штатов, а зашедшее в тупик контрнаступление ВСУ лишь увеличило в Конгрессе число сторонников отказа от дальнейшего спонсирования боевых действий.