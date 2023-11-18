Политолог объяснил, зачем Запад сменил риторику по Украине и почему это ещё не победа РФ

В одном из недавних материалов The Wall Street Journal руководителей стран Запада призывают отказаться от веры в "магическую" победу Украины над Российской Федерацией, хотя ещё совсем недавно речь велась о том, что ВСУ непременно одолеют Российскую армию. Чем вызвана такая кардинальная смена риторики, прояснил политолог Юрий Кот.

Дела у Украины в конфликте с РФ иначе как плачевными и не назовёшь, считает политолог. Если на более ранних этапах противостояния Киев мог сдавать позиции постепенно и играть вдолгую, то обострение на Ближнем Востоке всё изменило. Конфликт Израиля и Палестины не только перетянул на себя внимание Запада, но и привлёк критически важные для украинского режима ресурсы, как военные, так и финансовые.

Впрочем, и до ближневосточного конфликта ситуация для Украины складывалась не то чтобы гладко. Момент, когда Киев получил всё, что было можно, с опустошённых подчистую складов Европы, миновал уже достаточно давно, а главная опора Киева — США — тоже не способна решить все накопившиеся на Украине проблемы: у них хватает собственных.

"Поэтому, конечно, им (США и ЕС) нужна передышка, им надо время, чтобы пересобраться, перезапустить какие-то отрасли военные, чтобы в очередной раз нам навешать лапшу на уши, а в это время под сурдинку у нас за спиной, за спиной переговорщиков накачивать Украину очередным оружием, очередными боевиками, как они это делали во время Минских соглашений, и первых, и вторых, в чём признались", — уточнил Кот в беседе с "Царьградом".

Исходя из этих обстоятельств, сложно удивляться материалам западных изданий, которые призывают признать Украину проигравшей стороной и заморозить конфликт, констатировал собеседник "Царьграда". Настоящим потрясением стало бы внезапное согласие России на такое развитие событий с последующей остановкой боевых действий и участием РФ в заведомо невыгодных для себя переговорах.

"Поэтому здесь можно сказать, надеюсь, мы не поведёмся на эти их несчастные прикидывания несчастными и всё-таки без оглядки на Запад и на Украину в том числе будем доводить начатое до конца", — подытожил Кот.