"Тревога растёт": В Европе боятся развала НАТО в случае победы Трампа на выборах
NYT: Приход Трампа к власти в США может привести к выходу страны из НАТО
Победа бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы Белого дома может привести к выходу Штатов из НАТО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение западных дипломатов и чиновников.
"[Среди них] растёт тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход [c европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса", — пишет издание.
Опасения по поводу евроатлантического будущего Штатов подтвердил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, это станет "огромным стратегическим и историческим провалом" Вашингтона.
Причём большинство европейских чиновников не знают, как себя вести в случае прихода Трампа к власти. По мнению газеты, небольшие страны могут попытаться наладить отношения с новым американским лидером через покупку оружия или комплиментарные жесты.
Ранее стало известно мнение американцев по поводу миротворческих способностей Дональда Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена. Так, 44% считают, что бывший лидер справится с урегулированием в секторе Газа, а за Байдена голоса отдали лишь 32% респондентов.
ТАСС / AP / John Locher