Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 06:35

"Тревога растёт": В Европе боятся развала НАТО в случае победы Трампа на выборах

NYT: Приход Трампа к власти в США может привести к выходу страны из НАТО

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы Белого дома может привести к выходу Штатов из НАТО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение западных дипломатов и чиновников.

"[Среди них] растёт тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход [c европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса", — пишет издание.

Опасения по поводу евроатлантического будущего Штатов подтвердил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, это станет "огромным стратегическим и историческим провалом" Вашингтона.

Причём большинство европейских чиновников не знают, как себя вести в случае прихода Трампа к власти. По мнению газеты, небольшие страны могут попытаться наладить отношения с новым американским лидером через покупку оружия или комплиментарные жесты.

Трамп назвал Байдена тупым и растерянным после встречи с "гранитом" Си Цзиньпином

Трамп назвал Байдена тупым и растерянным после встречи с "гранитом" Си Цзиньпином

Ранее стало известно мнение американцев по поводу миротворческих способностей Дональда Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена. Так, 44% считают, что бывший лидер справится с урегулированием в секторе Газа, а за Байдена голоса отдали лишь 32% респондентов.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Locher

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров