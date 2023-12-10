"Тревога растёт": В Европе боятся развала НАТО в случае победы Трампа на выборах

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы Белого дома может привести к выходу Штатов из НАТО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение западных дипломатов и чиновников.

"[Среди них] растёт тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход [c европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса", — пишет издание.

Опасения по поводу евроатлантического будущего Штатов подтвердил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, это станет "огромным стратегическим и историческим провалом" Вашингтона.

Причём большинство европейских чиновников не знают, как себя вести в случае прихода Трампа к власти. По мнению газеты, небольшие страны могут попытаться наладить отношения с новым американским лидером через покупку оружия или комплиментарные жесты.